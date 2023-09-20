馬來西亞國家動物園的水豚展區出現一隻橘貓，牠與水豚們一起玩耍、睡覺，相處非常融洽，動物園的工作人員表示，並不清楚貓咪從哪裡來的，但沒有打算驅趕小貓，而是讓牠繼續與水豚生活，之後還幫橘貓製作專屬名牌，牠也意外成為動物園明星。

馬來西亞國家動物園（Zoo Negara Malaysia）先前在抖音透露，新冠疫情高峰時期，一隻流浪貓闖入動物園的水豚區，並與水豚們一起生活，不過橘貓究竟從哪裡來的，飼養員都不清楚，猜測牠可能被附近鄰居棄養，偷偷闖入園區。

飼養員提到，當眾人發現貓咪時，卻看到牠與水豚們關係要好，不僅會一起吃飯，還會窩在一塊睡覺，他們也不打算趕走橘貓，讓牠繼續待在水豚區，並取名為「Oyen」，還幫牠特製了一塊專屬名牌，Oyen也成為動物園的明星。

動物園副園長笑說，有95%的遊客來這裡是為了看Oyen，遊客數量因此增加近1倍左右。此事曝光後，不少網友驚呼「這隻貓會不會以為自己是水豚啊」、「水豚跟誰都能成為好朋友」、「我還想說水豚怎麼長出尾巴了」、「橘貓自己找新家」。