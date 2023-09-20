法國一名爬蟲學家和同事在湖邊目擊有趣畫面，一條小蛇正在吞食一條和牠體型差不多大的小魚，卻意外被卡住喉嚨，牠拚命想要把魚吐出，魚的背鰭卻刺入食道，讓牠「進退兩難」，爬蟲學家見狀只好伸出援手，最終順利幫助小蛇脫困。

Snake choking on invasive fish the size of its head saved by scientist https://t.co/Y4yKbxZnQL — Live Science (@LiveScience) September 20, 2023

根據《Live Science》報導，法國爬蟲學家富恩托（Nicolas Fuento）9月10日在科學期刊《爬行動物學》（Herpetology Notes）發布一篇文章，當時他和同事在位於瓦爾省的卡爾賽斯湖（Lac de Carcès）發現一條歐洲毒水蛇（Natrix Maura）正在吞食一條和自己體型差不多的小魚，起初大家都以為水蛇只是單純在進食，但觀察一段時間察覺，水蛇竟表現出不尋常的痙攣性行為，很明顯想要吐出卡在喉嚨的小魚。

為了幫助水蛇，富恩托請一名實習生抓住小蛇，他用手幫忙拉出小魚，未料反而讓魚的背鰭插入食道，他只好再將小魚往內推，拔出卡住的背鰭，「就像我從魚嘴裡取出魚鉤一樣。」最終順利讓水蛇脫困，牠一吐出小魚就立刻沿著石頭往下溜走。

富恩托取出小魚後，很快就辨認出牠的品種為「梅花鱸（Gymnocephalus Cernua）」，這是一種原產於歐洲和亞洲部分地區的小型淡水魚，但目前也已經被引進北美和歐洲其他地區，包含法國，牠們堅韌多刺的背鰭可能導致一些掠食者難以吞嚥。