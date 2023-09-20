新石器時代的賈湖遺址出土7000年前的龜腹甲，上面竟刻有許多神祕圖案，其中一個甚至類似於現代文字「八」，考古學者指出，這些圖案其實都是「賈湖契刻」，雖然還沒有證據能夠證明它是真正的文字，卻具備了原始文字的特徵，當時的人們能夠透過這些符號來傳遞意義。

根據《央視新聞》報導，賈湖遺址位於河南省漯（音同壘）河市舞陽縣，屬於新石器時代裴李崗文化遺址，在這裡出土的14件器物上發現了17例「契刻符號」，是大陸目前發現最早的刻畫符號，其中一件就是在龜腹甲上的刻符，一個形似現代文字「八」的圖形。

賈湖刻符雖然看上去像「天書」一樣難懂，但其實這些符號都是有意識刻畫的，符合原始文字起源於圖畫的觀點，且初步具有原始文字的特徵。賈湖刻符大致可分為三大類，第一類為原始文字，是一種多筆畫的組合結構，含有契刻者的某種意圖，記錄了特定事件，具有原始文字的性質；第二類為戳記符號，契刻在石顏料塊或陶墜上；第三類為計數符號，都在龜甲上契刻，推測用於計數。

儘管多數專家認為，賈湖契刻可能具有傳意功能，但目前還沒有足夠的證據能將其定義為真正的「文字」，不過它卻與相隔4000、5000年的殷墟甲骨文有許多相似之處，首先是兩者的書寫工具相同，都是用利器在龜殼、骨器上刻畫符號；其次是作用相同，商代甲骨文用來記載占卜內容，賈湖契刻也是；再者兩者之間有不少意思相同的圖形也極為相似，比如「目」、「乙」、「八」等字。