飛來橫禍！墨西哥一對夫妻日前到米卻肯州海灘度假，當時兩人收拾東西準備離開，未料一道閃電打了下來，正好打到妻子及另一名路過的男子，兩人瞬間全身爆火光，緊急送醫後仍不治身亡，現場影片曝光後，不少人看了膽戰心驚。

根據《每日郵報》報導，居住在墨西哥瓜納華托州的羅伯托（Roberto de Jesús）與妻子埃爾維亞（Elvia de Jesús）近日到米卻肯州海灘度假，當時他們發現暴雨即將來臨，趕緊準備離開，埃爾維亞跟在丈夫身後，未料突然打下一道閃電，擊中正在走路的埃爾維亞。

不僅埃爾維亞被雷擊中，旁邊另外一名遊客費利克斯（Félix Andrés）也遭殃，兩人倒臥在沙灘上，埃爾維亞的丈夫發現後，趕緊替妻子施以CPR急救，醫護人員很快抵達，但在現場就宣布她已死亡，而費利克斯起初還有生命跡象，送醫搶救後仍不治身亡。

不過被雷擊中還是有人奇蹟生還，澳洲一名住在昆士蘭州的戴利（Sol Daley）在2016年被雷劈，他回憶說「那道閃光，就像有人想從我胸口和兩腿中間劈出一條路，我聞到頭髮和肉燒焦的味道」，雖然他幸運撿回一條命，但事後出現嚴重語言障礙，而且思緒變得很混亂，身體經常無故發抖，時間長達好幾個月。