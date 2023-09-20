大陸廣東省佛山市一對夫妻近日迎來寶寶，卻發現孩子患有白化症，但夫妻倆身體都很健康，因此到醫院做檢查了解原因，驚覺兩人是近親關係，事後各自回家詢問長輩，才得知妻子的外婆與丈夫媽媽的外婆是親姊妹，讓夫妻倆瞬間傻眼。

根據《廣州日報》報導，佛山順德一名張姓女子生下患白化症的孩子，被婆婆質疑是身上帶有不良基因，讓她非常傻眼，於是與丈夫到醫院做檢查，想知道問題出在哪裡，未料結果卻顯示，兩人是近親關係，趕緊回去詢問家中長輩。

原來張女的外婆與丈夫媽媽的外婆是親姊妹，從遺傳學來看，夫妻倆屬於近親關係，也就是張女的丈夫是她的表外甥，婆婆則是她的表姐。事後張女提到，她與丈夫是在家鄉的一場喜宴上認識，當時雖然知道雙方是親戚關係，但以為不是近親，所以孕前沒有做基因篩檢等相關檢查。

醫生提醒，張女和丈夫都不是白化症患者，但身上帶有相同的致病遺傳基因，因此生出來的孩子患病率高，更指產前診斷和基因篩檢都很重要，產前診斷能檢測出潛在的遺傳疾病或畸形，例如唐氏症、威廉斯氏症候群等，而基因篩檢能了解夫妻的基因狀況，預測出胎兒可能存在的遺傳疾病風險。