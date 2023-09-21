瑞士一對夫妻近日至義大利一間高級餐廳用餐，花200歐元（約新台幣6800元）點了份龍蝦麵，老闆在宰殺前向夫妻倆確認龍蝦的重量，妻子當下感到於心不忍，決定「放生」龍蝦回大海，引發網友討論，店家也表示，從未遇過這種事。

Woman pays $200 for a live lobster at a restaurant just to set it free 🦞 pic.twitter.com/IXWpnUiMU9 — Censored Men (@CensoredMen) September 18, 2023

根據《鏡報》報導，瑞士一對夫妻日前到義大利的薩丁尼亞島旅遊，並在一間高級海鮮餐廳用餐，妻子花200歐元（約新台幣6800元）點了份龍蝦麵，老闆宰殺前拿著龍蝦向夫妻倆確認，未料妻子卻說不忍看龍蝦被煮熟，想放生回大海。

餐廳老闆法索里諾（Antonio Fasolino）表示，他第一次遇到這種情況，「一開始我以為對方在開玩笑，之後才知道她是認真的，想做一件好事」，該名妻子還再三向旁人確認，從高處將龍蝦拋入海中不會使其受傷，她成功放生龍蝦後非常開心。

放生過程被分享於網路，不少網友大讚她的做法，「在餐廳看到待宰的海鮮時，我也都覺得很殘忍」、「龍蝦應該生活於大海，而不是出現於人類的餐盤」、「老闆應該很開心，不只賣出龍蝦還不用烹煮」，但也有人認為可笑，「有些海域底下都是抓蝦籠，那隻龍蝦放生後可能活不到1天」、「龍蝦被捕時已受到驚嚇，又歷經環境變化，就算被放回大海，基本上也難以存活」。