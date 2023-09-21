澳洲一名男子近日曝光悲慘遭遇，他曾代替哥哥扮成小丑參加某個孩子的生日派對，卻意外得知妻子和哥哥外遇的事實，他當場摘下頭套和對方對質，甚至在家人面前曝光這段不倫戀，沒想到更糟糕的是，全家人其實都已經知情，只剩下他一個人被蒙在鼓裡。

根據《鏡報》報導，澳洲一名男子傑克（Jake）近日在廣播節目爆料，他的哥哥原本要在家族某個小孩的生日派對上扮成小丑，但派對當天他生病了，只好拜託傑克幫忙，他也欣然答應，並在生日派對上扮成小丑逗孩子們開心，不過因為事發突然，除了兄弟倆以外沒人知道這件事情，卻也因此揭露了讓傑克心碎的真相。

傑克在生日派對登場後，他的妻子走近開始親密地撫摸他，口中喊著的卻是傑克哥哥的名字，傑克震驚不已，當場摘下頭套和妻子對質，對方一看是他也嚇一大跳，最後只能坦白她已經和哥哥出軌一段時間，傑克氣憤地立刻衝出派對現場。

然而更糟糕的是，當他在全家面前揭露這段不倫戀時，才發現全家人其實都已經知情，唯獨傑克一個人被蒙在鼓裡，讓他受到巨大的打擊，後來也選擇和妻子離婚。

網友們聽完後，都十分同情傑克悲慘的遭遇，紛紛留言，「天哪，這太可怕了」、「如果是我會直接跟全家人斷絕關係」、「全家都知道哥哥和妻子外遇，卻不跟當事人說也太糟糕了」、「被兄弟背叛的感覺太難受了」。