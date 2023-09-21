清朝太監李連英深得慈禧太后喜愛，不少人認為他能得寵，主要是靠拍馬屁與梳頭絕活，但這些說法並無根據，大陸北京故宮導覽員房博指出，其實從李連英的墓誌銘就能略知一二，他做事懂分寸，不僅尊敬慈禧太后，對下屬也很寬容，因此在宮中混得風生水起。

大陸北京故宮導覽員房博在微博提到，李連英的住處「永壽齋」位於頤和園，距離慈禧太后居住的寢宮「樂壽堂」相當近，可見慈禧晚年幾乎離不開李連英，為何他能受太后獨寵，一說是李連英善於拍馬屁，另一說是他特別會梳頭，因而獲愛美的慈禧喜愛，但這些說法都是民間傳說，並沒有根據。

房博進一步解釋，李連英受寵原因是他情商高，從墓誌銘就能看出來，上面寫著「事上以敬，事下以寬，如是有年，未嘗稍懈。」指他對主子恭敬，對下屬寬厚，抱持這種態度數年，始終如一不曾鬆懈，他知道慈禧是他的主人，做事懂拿捏分寸，以同樣為慈禧太后的寵宦「安德海」為例，他就因干預朝政而惹來殺身之禍。

李連英發現下屬犯錯時，也都盡可能包容，而且處處為人著想，慈禧有時會賞賜食物，李連英值班時，也會想到沒排班的太監，幫對方留一份食物，雖然東西不貴重，但此舉卻相當暖心，李連英憑藉這種做事態度，在宮中才得以獲太后寵愛及下屬敬重。