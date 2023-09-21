泰國一名網友在臉書分享，有一條蟒蛇闖入住家後院，一連吃下7隻雞，她飼養的比特犬發現後，急忙衝上去和蟒蛇展開大戰，所幸狗狗並未因此受傷，還把蟒蛇的頭咬到重傷死亡，打鬥結束後牠精疲力竭地躺在草地上，女飼主見到這幕嚇一大跳，等到愛犬跳起來跑到她身邊才終於了解狀況。

根據泰媒報導，泰國一名女子聽到後院傳來愛犬的吠叫聲，於是急忙前去查看，未料卻發現牠和一條粗長的蟒蛇一起躺倒在草地上，讓女子嚇壞了，以為愛犬被蟒蛇咬死了，然而下一秒狗狗就跳了起來跑到女子身邊，她仔細觀察才發現，蟒蛇頭部被狗狗咬到重傷，流出許多鮮血且已經死亡，她才終於放心。

後來女子得知，原來這條蟒蛇偷偷溜進住家後院，一口氣吃掉了7隻雞，飼養的比特犬發現後，立刻衝上前和蟒蛇對抗，所幸在打鬥中取得勝利，為了紀念愛犬的英勇行為，女子讓牠再次和蟒蛇一起躺在地上拍照，並分享到臉書上；事實上，這起事件發生於2016年，近日又被媒體翻出，再度引發網友熱議。

無獨有偶，之前網路上也流傳一段影片，一條蛇闖入一間鳥店，看見鳥籠中關著鸚鵡就想鑽進去飽餐一頓，鳥店老闆飼養的狗發現有「不速之客」入侵後，立刻衝上前阻止，咬住蛇的尾巴把牠拖了出來，鸚鵡也在狗狗的幫助下順利撿回一命。