日本一名男子托科（Toco）從小就夢想當狗，去年更砸200萬日圓（約新台幣45萬）訂製擬真牧羊犬服，成功把自己變成一隻狗，他近日還到公園散步想結識新朋友，但真的狗狗看到他後反而被嚇跑，最終連一個狗朋友都沒交到。

根據《紐約郵報》報導，托科去年花200萬日圓（約新台幣45萬）訂製擬真牧羊犬服，他說會選擇變成牧羊犬，除了是他最喜歡的品種外，牧羊犬又屬於大型犬，被製成服裝穿在身上，毛又多又長有助於隱藏人類體型，穿起來比較不奇怪。

托科受訪時提到，他一直夢想變成狗，直到特製牧羊犬服，才有勇氣做自己，不過起初他只敢在家裡穿，怕遭受外人異樣眼光，所以不敢出門，近日經過一番心理建設後，大膽地跑到公園散步，甚至表演撿東西或假裝吃狗糧，他說未來希望成為電影狗明星，「如果能發揮技能，在電影扮演一隻狗，那真是太好了」。

托科表示，他想透過外出多認識其他狗狗，不過到公園散步時，雖然曾有不少隻狗對他感興趣，嘗試靠近嗅聞，但很快就發現不對勁而離開，臉上滿是驚恐表情，托科只好向對方的飼主揮手示好，他也提到變成狗並不容易，幾乎整天都是四肢著地，消耗非常多體力，但他從中獲得極大的成就感，就算辛苦也值得。