國外一名男子在南非克魯格國家公園探索時，驚喜目擊了一場罕見的花豹狩獵行動，當時一隻藪（音同叟）羚被眼鏡蛇毒液攻擊，導致雙眼失明，只能在原地轉圈圈，花豹發現後先悄悄靠近獵物，等待時機飛撲出去，最終成功捕捉到這隻可憐的獵物。

國外一名31歲男子博卡巴（Moses Bokaba）和朋友前往位於南非的克魯格國家公園（Kruger National Park），當時他們行經一處河床邊欣賞風景，卻看到一隻藪羚（Bushbuck）被噴液眼鏡蛇（Spitting Cobra）的毒液攻擊，導致雙眼失明，看不見方向的牠不斷在原地轉著圈圈，最後不慎墜下河床。

同一時間，有一隻花豹（Leopard）正在不遠處的一棵大樹下梳理毛髮，當牠察覺藪羚的動靜後，立刻鎖定目標悄悄靠近，接著看準時機朝獵物撲過去，藪羚聽到有東西靠近，本能地朝反方向逃跑，卻還是晚了一步，花豹狠狠地咬住牠的脖頸，壓制住想要掙扎的藪羚，等到牠奄奄一息時，再拖進一旁的灌木叢，找個不易被發現的地方享用。

博卡巴對於能目擊這次獵殺瞬間感到激動不已，「這是一次令人興奮、緊張和焦慮的經歷。」當他和朋友發現花豹靠近時，車內的緊張氛圍達到最高點，同時也在花豹成功狩獵後，對大自然充滿敬畏，博卡巴也提醒，在探索大自然時「耐心」是重要關鍵，因為隨時都可能發生任何事情。