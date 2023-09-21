大陸陝西省西安市周至縣一名村民日前發現自家棚子裡，出現一隻呼呼大睡的野生貓熊，之後牠還跑到院子的角落休息，村民趕緊聯繫相關單位，許多人跑來圍觀，貓熊醒來後發現不對勁，嚇到不敢抬頭，畫面在網路上引發討論。

根據《陝視新聞》報導，周至縣厚眕子鎮一名村民發現野生貓熊闖入自家棚子，牠躺在裡面睡覺，由於當時天色已晚，他決定讓貓熊待在原地過夜，隔天貓熊仍舊沒離開，還跑到院子的角落繼續睡，村民趕緊聯繫當地的森林護管人員。

西安周至縣的黑河國家森林公園護管人員劉宏亮提到，當時他們還到山上砍些箭竹，擔心貓熊肚子餓，隨後聯繫野生動物搶救中心，想辦法將牠送回森林，不過貓熊似乎睡得很熟，起初都未發現有人靠近，依舊在原地打瞌睡，之後才驚覺不對勁，看到旁邊都是人，趕緊縮在角落，似乎被嚇壞了，頭壓得非常低。

影片曝光後，不少網友表示「貓熊離開前，要記得付過夜費啊」、「看來牠熬夜了，黑眼圈都跑出來了」、「真羨慕陜西人，在家就能撿到貓熊」、「牠可能與媽媽走散了，體型看起來還很小隻，大概只有1.5至2歲左右」、「這隻貓熊還沒長大，縮在那不知是害怕還是不舒服，相關部門應檢查一下」。