我知道很多人是在毛孩離世好長一段時間後才有勇氣做寵物溝通的，可能是因為內心一直害怕聽到某些問題的答案而猶豫著，這讓我想起兩年前來溝通的bebe媽媽，因為自覺生了小孩後忽略了bebe，內心始終有股揮之不去的愧疚，她很想知道bebe走的那一天，是不是硬撐著等媽媽回來見最後一面，而每當一想到此，媽媽就覺得相當不捨。

bebe過世前沒有任何徵兆，前一天還好好的，隔天就突然不舒服，等到飼主下班回家才離世。(圖/bebe媽媽提供)

bebe是一隻手長腳長的漂亮紅貴賓，一連上線牠早早擺好麻豆的姿勢在等我，「阿姨，我擺這個姿勢等你好久了，你就用這張照片跟我聊天吧」、「你看，bebe的四肢伸得長長的，跟我媽媽一樣，都是麻豆的身材。」bebe這樣描述，我猜媽媽應該是個大美女。

媽媽說：「沒讓牠在冰櫃冰太久，因為知道bebe很怕冷」，光這句話就讓我感受到媽媽對牠的愛是那麼的深。bebe是念大學時爸爸送給媽媽的禮物，兩人一起養著，直到結婚生子，媽媽想要知道bebe了不了解爸爸媽媽一直都很愛牠，即便有了小孩後媽媽變得對bebe稍微沒有耐心一些，但愛也從來沒有變過。

「知道呀，bebe不傻啊，曾經我們是三個人一國的」、「那時候bebe是你們的公主，你們的心頭好，對不對呀？」、「但後來，爸爸媽媽的愛斜到弟弟那邊去了，bebe一直等，等什麼時候你們的愛再彈回來我這裡？」我問牠為什麼會這樣覺得，牠說：「以前只要有人說bebe好可愛哦，媽媽就會很高興，現在大家說： 哇，弟弟好可愛哦，媽媽才會開心。」

「那bebe是不是覺得媽媽生弟弟後變得很兇？」媽媽接著問，bebe馬上反應：「媽媽，你自己也知道齁，那麼漂亮，那麼兇幹嘛！」媽媽解釋：「是因為你亂叫，所以才凶你咧。」反應很快的bebe繼續說：「可是弟弟咿咿呀呀一點點聲音，媽媽就好開心，為什麼我叫，媽媽就兇兇。」bebe不解這中間的差別，但也沒太多抱怨，「沒關係，媽媽兇我時就表示有注意到bebe，兇完bebe還是很愛媽媽呀！」

但媽媽一直不懂，bebe嘴裡說著愛媽媽，生前卻始終不肯跟媽媽合照，到底是為何？原來bebe很有想法，老是偷偷觀察媽媽。「媽媽拍照愛擺來擺去，我都覺得心累，bebe拚不過她啦！」、「你有看過兩個漂亮女生會想要一起拍照的嗎？你看bebe自己的獨照是不是都很美啊，我到現在還挺挺的呦！」

原來，愛漂亮的狗狗變成小天使也是有偶包的，我希望bebe能放鬆一點，試著跟牠說：「bebe你可以不用再擺麻豆的姿勢了，阿姨祝你到下一站一樣漂漂亮亮的。」但牠好像只聽進漂亮兩字，很開心，卻還是一直維持同樣的姿勢。

才十歲的bebe，走之前也沒有任何徵兆，明明前一天還在跟弟弟玩，結果隔天吃完晚餐後就開始吐且越來越喘，等媽媽下班回到家覺得不妙送醫急救，途中bebe就走了，「bebe，你是不是硬撐著等媽媽回來？」我想這一題的答案應該對媽媽意義重大，所以才一直猶豫著該不該問。

「是，也不是，媽媽」、「因為bebe每天都在期待媽媽回家呀，那天也是哦」、「可是我不舒服了，很不舒服，我不想離開，所以一直努力撐著，在看到媽媽那一瞬間 bebe突然不行了」、「但bebe自私的開心，最後關鍵那一刻有搶回媽媽的懷抱，那是bebe最熟悉的懷抱，我跟弟弟借用一下，當成我靈魂離開肉體的的避風港。」

bebe覺得能夠被媽媽抱著離開，沒有遺憾了，因為媽媽的懷抱，是弟弟出生後，bebe一直夢想的天堂。