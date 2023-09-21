英國一支探險隊日前至擁有500年歷史的「杏仁城堡」（Almond Castle）冒險，拍到窗口疑似出現「白衣幽靈」的影像，不過該窗戶一般民眾根本到不了，此外他們表示還在現場聽到「尖叫」、「嘆息」等怪聲，認為是超自然力量所致。

根據《Edinburgh Live》報導，杏仁城堡（Almond Castle）位於蘇格蘭中部波爾蒙特（Polmont），擁有500多年歷史，以「鬧鬼」聞名，日前探險隊「蘇格蘭幽靈公司」（The Scottish Ghost Company）前往探查，沒想到竟在古堡某個窗口拍到白衣幽靈。

蘇格蘭幽靈公司透露今年5月至古堡探險，就聽到不尋常的聲音，例如喘息及尖叫聲，近日才決定重遊，當時他們拿出手電筒，希望能與幽靈交流，要求以點亮或關閉的方式做回應，未料此時古堡上方的窗口竟出現「白衣女子」的影像。

蘇格蘭幽靈公司成員伊馮娜（Yvonne）提到，當時他們迅速拍下照片，事後拿給專業攝影師查看，確認不是機械或光影問題，難以解釋為何會出現這種畫面，此外白衣女子所站的窗口位置，一般民眾是無法循正常通道抵達，因此認為這是超自然現象。