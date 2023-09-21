西漢第9任皇帝「漢廢帝」劉賀，在位短短27天就被廢除，並送回封地昌邑國，被漢宣帝授予海昏侯的爵位，但劉賀只在封地活了4年，不足34歲就過世。位於大陸江西南昌的「海昏侯墓」在2016年重見天日，考古人員卻發現異狀，劉賀遺體內存在大量的香瓜籽，且這些香瓜籽竟和他的死因有關。

大陸央視記錄片《海昏侯》介紹，考古人員李存信在劉賀遺體內發現許多顆粒狀物體，似乎是某種香瓜籽，根據遺體可能的擺放位置判斷，這些香瓜籽除了存在於胃部，食道、臀部也有零散分布，且奇蹟般地比人骨還要耐腐，保存十分完整。

巧合的是，距離海昏侯墓幾十公里的靖安縣，幾年前曾發現一座東周大墓，墓坑中共有47具棺木，死者皆是20多歲的妙齡女子，雖然這座墓葬與海昏侯墓的時間差距幾百年，但在她們的胃中也發現了香瓜籽，考古人員推測，這些女子可能是吃了有毒的香瓜而同時死亡，顯然是有人出於某種目的，刻意在香瓜內下毒。

大陸中國科學院心理研究所研究員張侃指出，人吃東西到胃裡面，只要胃一收縮，食物就會往下移動一點，等到全部進入十二指腸後，大概需經過4到6小時，整個過程被稱作「胃排空時間」，而劉賀體內香瓜籽的分布，為考古人員提供了很重要的線索，證實劉賀為突然死亡，但究竟是有人故意下毒，或是單純暴斃而亡，目前仍不得而知。