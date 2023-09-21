大陸考古學家在湖南省長沙市出土馬王堆漢墓，並於其中一個墓室的內棺上發現T字形帛畫，讓學者非常好奇，仔細看會發現，上面所繪內容竟與《楚辭》的神話有關，進一步研究得知，帛畫上記載的正是漢代人的生死觀。

考古學家1972年在湖南省長沙市東郊東屯渡鄉（今芙蓉區馬王堆街道）出土西漢初期長沙國丞相利蒼的家族墓地，也被稱為馬王堆漢墓，並在1號墓發現利蒼的妻子辛追夫人，其墓的內棺上有一幅T字形帛畫，長205公分、上部寬92公分、下部寬47.7公分，不僅製作精緻，色彩相當鮮豔，引起學者們注意。

大陸央視紀錄片《尋古中國》近日介紹，馬王堆1號墓出土辛追T形帛畫，此為引導墓主人靈魂升天的媒介，湖南博物院馬王堆漢墓及藏品研究展示中心主任喻燕姣提到，帛畫繪有許多楚文化元素，例如人身蛇尾的燭龍、彎月、蟾蜍及扶桑樹，都是《楚辭》記載的神話。

從整體上來看，帛畫被分為三部分，分別是天上、人間與地下，而且界線分明，形成相互關聯且秩序井然的宇宙三界，帛畫上部描繪天界，有8個太陽、彎月上有玉兔及嫦娥等，中部則是人間，畫有兩隻鳳凰，還有一位拄杖老婦人面向西方，推測是墓主人，最下面則是冥界，有一名裸體力士作馬步下蹲，雙手向上托舉象徵大地的白色物體。