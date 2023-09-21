美國近日發生一起響尾蛇攻擊事件，一名送貨司機正站在某間房子前放包裹，卻突然有一條埋伏的響尾蛇竄出，狠狠咬住她的大腿後側，司機雖然努力保持冷靜，並迅速報警求助，但還沒等救護人員到場就毒發昏迷，雖然被送醫急救，但至今情況仍不明朗。

根據《每日郵報》報導，美國佛州21歲女子莫奈（Monet Robinson）是一名送貨司機，當時她正站在棕櫚城（Palm City）一棟住宅前，準備放下手中的包裹，未料這時一條東部菱背響尾蛇（Eastern Diamondback Rattlesnakes）突然竄出，先是發出巨大的聲響，隨後快速咬住她的大腿後側。

莫奈被咬後努力保持冷靜，快速地打電話報警求助，警方到場時，她已經四肢癱軟坐在地上，還沒等到救護人員就因為毒發而昏迷，隨後她被送往醫院急救，但莫奈至今仍未脫離危險。警方透露，咬人的響尾蛇已經被抓住，且基於安全考量對牠進行安樂死。

野生動物專家艾咪（Amy Kight）受訪表示，雖然響尾蛇在南佛州很常見，響尾蛇的咬傷卻很少見，她認為響尾蛇可能是感受到威脅，才會做出激烈的反抗，「當手伸出來，把包裹放下時，可能讓響尾蛇覺得有威脅，牠只是在做保護自己的行為，可憐的送貨司機根本沒有反應的時間。」

東部菱背響尾蛇是世界上最大的響尾蛇，體長最長可達7英尺（約2.1公尺），雖然攻擊性不強，但牠巨大的體型和長長的尖牙能確保牠產生大量的毒液，如果不及時治療，有10%到20%的機會致命，因此被認為是北美洲最危險的毒蛇之一。