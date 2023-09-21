國外一名男子近日在網路上控訴，他是一名航海員，所以經常在海上工作，約莫4、5個月才能回家一趟，豈料結婚8年的妻子耐不住寂寞，與她的老闆發生關係，甚至懷上對方的孩子，讓男子痛心選擇離婚。

根據《星洲網》報導，一名男子以匿名方式在社群平台X（原推特）帳號@meinmokhtar發文，自稱是航海員，經常出海工作，幾乎4、5個月才能回家一趟，即便不常在家，但他每個月都會匯8000令吉（約新台幣5.4萬元）給妻子。

直到男子無意間發現，妻子透過社群媒體傳裸體影片給她的老闆，才驚覺自己被戴綠帽，如今他選擇離婚，先前還與妻子的老闆見面，才得知妻子竟已懷上對方的孩子，兩人如今也不避諱的在一起，男子收集好出軌證據準備提告，更說「我很痛，但男人即使再痛也不能流淚」。

不過針對男子的遭遇，律師哈薩娜喬哈里建議別急著離婚，必須先與對方談好條件，讓女方放棄離婚後的所有權利，否則對方可能會扮演成受害者，索取各種費用，男子若已掌握有力證據，建議先推遲離婚，而是帶證據與證人到法庭，對妻子提出法律訴訟。