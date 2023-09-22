World War II 'time traveller' spotted in photo that has people online convinced: A World War II photo has resurfaced and gone viral as people are convinced it shows a time traveller amongst the crowd. If time travelling were real, … https://t.co/gf8q97ZoZf — Trek Maestro (@Trek_Maestro) November 22, 2022

近日一張二戰時期的照片引發人們關注，由於該張照片拍攝於1943年的冰島，但是裡頭卻出現一名看起來像是正在使用現代手機的男子，畫面曝光掀起國外網友對於「時空旅人」的激烈討論。

根據網路上瘋傳的照片顯示，一名穿著大衣、頭戴平頂帽的美國大兵，朝著鏡頭方向看過來，表情顯得有點侷促不安，值得注意的是，對現代人再正常不過的講手機舉動，卻出現在這張拍攝於1943年的老照片裡，時間正好是人類發明第一支手機、摩托羅拉DynaTAC 8000X的30年前。

綜合外媒報導，該照片的時代背景為第二次世界大戰，當時美國接管了冰島，美國士兵們聚集在冰島首都雷克雅維克市中心，PO出這張照片的克里斯蒂安（Kristján）錯愕指出，窗戶上方、照片中間的角落，有一位男人獨自靠著落地窗，表現得與現代人無異，除了「他正在使用智慧型手機與某人交談」，沒有其他更好的解釋了。

照片曝光後隨即引爆網友熱議，有人認為只是巧合，「他可能是在檢查手錶的功能是否正常」、「動作看起來像是用耳朵捲菸」。但也有人相信這是時空旅人真實存在的最佳證據，紛紛留言回應「看起來真的好突兀」、「我相信這肯定是時空旅人」；不過也有人吐槽，「所以說他用的是哪家電信？」、「他把通訊衛星也一起帶著時空旅遊了嗎」。

無獨有偶，過去也有國外網友分享祖父在二戰時期的舊照片，當時祖父右手提著水桶，左手似乎拿著一支手機，懷疑祖父是時空旅人，掀起網友熱議，不過也有人指出「這是一面鏡子，通常用來發送摩斯電碼（Morse code）」、「軍用剃鬚鏡，士兵肩上披著一條毛巾及提著一桶水」、「我敢肯定這是鏡子，因為我父親用過類似的尺寸」。