大陸四川成都的高空近日出現一串光點，不斷盤旋還發著亮光，當地人全看傻，認為可能是神祕生物「飛龍」，也有人覺得是不明飛行物，影片在網路上引發討論，不過附近機場人員跳出來解釋，其實當天正在準備大型活動，此為燈光秀呈現的效果。

根據《紅星新聞》報導，成都市金堂縣一名民眾晚間出門時，發現高空出現許多詭異光點，而且連成一條線，在空中不斷旋轉盤旋，看起來像是神話故事中的「龍」，影片被分享至網路，不少人認為可能是未知的自然現象，或是不明飛行物。

四川省天文科普學會副會長曾陽則解釋，從影片來看，拍攝地點低空且水氣充足，當天應該有低雲，而地面上的大廈或其他建築物的燈光投射到雲層下方，造成較強的散射效果，因此燈光輪廓就被映射到雲層上，這種現象常見於燈火通明的都市，原理類似於射燈快速移動並投射在陰雨天的天空。

事後，成都金堂附近機場人員看到影片急解釋，當天他們正在準備一場大型活動，並在地面架設了一些燈光，沒想到最近成都天氣好，雲不僅多而且較低，燈光打上去就呈現出這種效果。