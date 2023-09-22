大陸新疆庫車市阿格鄉一名村民近日放牧時，竟遇到下山覓食的雪豹，村民身邊6隻牧羊犬發現後，趕緊跑過去保護羊群，擋在雪豹面前不斷吠叫，雙方展開對峙，雪豹最終因寡不敵眾而離開，驚險畫面曝光，網友們直呼「光看影片就覺得恐怖」。

根據《新華社》報導，新疆庫車市阿格鄉北山村近日出現一隻雪豹，從山上下來覓食，沒想到跑到一處放牧區，一名村民當時帶了6隻牧羊犬，狗狗們看到有敵人入侵，趕緊跑過去擋在前面，不斷對雪豹狂吠威嚇，完全不怕「雪山之王」。

而雪豹被擋住去路，不斷伸爪攻擊，牧羊犬趕緊後退閃避，隨後又集體往前進，想逼退雪豹離開，雙方對峙約3分鐘後，雪豹自知寡不敵眾，最終自行離開。影片在網路上引發討論，網友表示「猛虎難敵群狼，雪豹不敵牧羊犬」、「雪豹心裡：你們6個給我等著！」、「這是中亞牧羊犬，單獨一隻也不怕狼群的，咬合力驚人」、「狗狗不講武德啊」。

而大陸中國科學院新疆生態與地理研究所研究員馬鳴提到，雪豹原產於中亞地區，在大陸則是分布在新疆與青藏高原，經過多年的棲息地保護，雪豹數量逐漸攀升，所以近幾年常見其蹤跡，而雪豹目前也被大陸列為國家一級重點保護動物。