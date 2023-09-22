馬來西亞近日發生一起離奇死亡事件，當地一位知名小販在炸雞排時突然暈倒，導致整張臉直接埋進滾燙的熱油鍋內，送醫後仍不治身亡。根據檢警相驗報告指出，小販死因是二度灼傷以及吸入過多煙霧導致窒息。

根據馬來西亞《中國報》報導，這起事件發生在馬來西亞江沙，一位擁有「江沙雞排飯傳奇」稱號的雞排飯老闆劉友財，因為食物味美價廉，受到當地人喜愛，不過19日在炸雞排和薯條時，不知為何突然暈倒，一頭栽進滾燙的熱油鍋內。一旁的助手見狀後立即和其他攤販將劉友財扶起並進行急救，雖然當下他還有一絲氣息，但送醫後仍因傷勢嚴重宣告死亡。

劉友財的遺體相驗後，確認死因為吸入大量煙霧導致窒息以及多處二級燒燙傷。他的哥哥表示，劉有財患有高血壓、膽固醇過高等慢性病，也常有頭暈症狀，不過生前勤於工作，一周開攤6天，唯一的休息日也不得閒，會到店裡準備食材，雖然經常叮嚀弟弟要定時服藥、回診，沒想到竟在攤位上意外離世，突如其來的噩耗也讓親友悲痛不已。

其餘攤販則表示，劉有財是愛狗人士，除了家裡養的11隻狗之外，平時也會餵養流浪貓狗，每個月光是伙食費就超過2000令吉（約新台幣13700元）。家屬透露，待後事告一段落後會陸續將狗狗送養。