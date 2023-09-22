有些人誤以為紙是東漢蔡倫發明的，但他其實只是改良造紙技術。大陸考古學家在甘肅天水放馬灘一座漢墓裡，發現繪有山河的殘紙，不僅光滑平整，而且薄軟又有韌性，屬於西漢文景時期的地圖，是迄今世界上最早的紙質地圖，也是目前已知最早的紙張。

根據《央視新聞》報導，考古學家1986年在甘肅天水放馬灘發現漢墓，並出土一張長5.6公分、寬2.6公分的殘紙，因而命名為「放馬灘紙」，研究得知此為早期麻紙，上面繪有細黑線像山脈河川，與長沙馬王堆漢墓帛書「地形圖」的繪製筆法極為相似。

文物考古專家判斷，放馬灘紙為西漢文景時期（西元前179年至前143年）的地圖，是迄今世界上最早的紙質地圖，證明西漢人已經懂得造紙基本技術，不過當時紙製作粗糙，而且纖維結構鬆散，因此常用於包裝物品、勾畫簡易地圖、寫日常書信等。

到了東漢元興元年（公元105年），宦官蔡倫總結西漢的造紙術並改良，使用樹皮、短麻、破布和魚網做原料造紙，製作這種紙不僅材料容易獲得、價格便宜，品質也更佳，才使紙張逐漸取代竹簡與帛書，也利於典籍的流傳，而「放馬灘紙」出現時間比東漢蔡倫造紙早300年。