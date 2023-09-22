古代封建社會，皇帝貴為九五之尊，身旁的貼身侍衛不僅需要武功高強，還要隨時保持警惕，除此之外也有不少潛規則需要遵守，其中就包括上任前要在官服澆上一泡童子尿，就連睡前也必須含著竹片，背後原因很奇葩。

根據《搜狐網》報導，身為皇帝的御前侍衛，不僅需要武功高強，出身也十分講究，包括只有八旗子弟才符合資格，也因為代表皇家的威嚴形象，所以必須儀表出眾。特別的是，侍衛上任前有一個潛規則，那就是用童子尿澆濕繡在官服前胸與後背的繡章圖案（文官繡鳥、武官繡獸），意味著日後能夠戒驕戒躁，以期官運亨通。

晚清宮廷侍衛富察·建功在《晚清侍衛追憶錄》分享家族長輩在紫禁城擔任侍衛時的所見所聞，包括紫禁城是權力中心，侍衛們每天都要跟文武百官打交道，因此需要擁有出色的記憶力，牢記各個官員，並且要能快速從衣著上判斷出對方的位階高低。再者，侍衛執行任務時不得離開崗位，就算想上廁所也只能憋著，一旦忍不住，尿在褲子裡也是常有的事。

另外，每天值班時會有專人發放糖丸，這些糖丸含在口中能散發香氣，避免侍衛在與皇帝和大臣交流時有口臭。最後更規定睡覺不能打呼，因此侍衛們會含著一片「薄竹板」後才上床入睡，一旦打呼就會被嗆醒。