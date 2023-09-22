求完婚後就要準備提親，也是情侶最緊張的時刻。日本一名網友發文提到，近日妹妹的男朋友要來提親，他的父母也做好萬全準備，特地換上「戰袍」迎接，讓他看了忍不住大笑，照片曝光引發討論，網友更讚「根本是天才」。

日本一名網友@UTENlr在社群平台X（原推特）表示，妹妹與其男友有了結婚的念頭，於是近日準備來提親，而他的父母也非省油的燈，特地換上戰袍應戰，只見他們穿著深色T恤，父親衣服的字樣為「最終BOSS（ラスボス）」，母親則是用膠帶自製，貼出「中級BOSS（中ボス）」的字樣，兩人並肩站在一起。

原PO透露，當天他的母親本來穿著圍裙，得知妹妹的男友抵達後，趕緊脫下換裝，父親則是一開始就著裝完畢，「在如此重要的日子裡，看到我父母穿成這樣，真的太有趣了」，不過他們雖然很有氣勢，但並未為難妹妹的男友，爽快答應這一門婚事，餐桌上吃飯和樂融融，他更補充說，其實雙方早已熟識，而且關係非常好。

這一家人有趣的互動讓網友大讚，「太好笑了，根本是天才啊」、「穿上這套戰袍，真的很有氣勢，感覺不太好惹」、「結婚後這一家人感情肯定很好」、「這對父母教育方式應該很開明」、「說真的，如果提親時遇到這種父母，我應該就不會緊張了」。