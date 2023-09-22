古代不只女性愛美，男性也很注重外表。大陸陝西省考古研究院研究員許衛紅提到，日前他們在秦朝墓葬發現一把迷你梳子，長寬都只有2公分，用於梳頭髮並不方便，讓考古學家相當困惑，不過進一步研究推測，這把梳子可能是用來梳鬍鬚。

大陸陝西省考古研究院研究員許衛紅表示，近日整理一座秦朝墓葬時發現迷你梳子，長與寬都只有2公分左右，而且墓主人骨架大，看起來不像女性，讓人好奇用處，不過這其實是一把男性的梳子，古人認為「身體髮膚，受之父母」，平常都會打理身上的毛髮。

許衛紅進一步說明，秦朝的法律規定，兩人發生衝突打架，若拔下對方的鬍鬚或頭髮，都將面臨罰責，可見當時的人很珍惜身體，此外兵馬俑坑出土的陶俑，發現其髮型相當多樣，有三股辮、四股辮、扁髻及錐髻，由此可知秦朝人重視外表。

古代「愛美」不分性別，陝西考古博物館收藏一件西周男性化妝盒，裡面還放有粉脂，漢代還出現偽娘「何晏」，他不僅喜歡打扮，皮膚更是細膩潔白，鏡子總是不離身。鑒於「身體髮膚，受之父母」，出土的迷你梳子應該是用於梳鬍子，甚至可能拿來刷眉毛，從兵馬俑可見當時的人會蓄鬍，有些陶俑留八字鬍，高階軍官還留長鬍鬚。