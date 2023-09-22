大陸浙江一名女子近日外出遛狗時，在路邊發現一隻流浪貓，不僅瘦成皮包骨，身上全是傷口，看起來像是一隻「殭屍貓」，她不忍讓小貓繼續在外流浪，於是收編並帶去醫院治療，事隔1個多月小貓重獲新生，絕美顏值讓人驚呼撿到寶。

浙江一名女網友在抖音提到，上個月她準備帶愛犬去寵物店洗澡，發現路邊蹲著一隻流浪貓，似乎餓了很久，於是她跑去買貓罐頭，希望幫貓咪止餓，但小貓膽子特別小，一直不肯靠近罐頭，直到原PO站在較遠處，小貓才敢過去吃，漸漸放下戒心。

原PO當時要帶愛犬去洗澡，拍下流浪貓的模樣，分享給朋友尋求協助，無奈大家都在上班，她又不忍心棄之不顧，雖然本身對貓毛過敏，但她還是決定先帶貓到動物醫院治療，經過檢查後，發現貓咪身上有許多新舊傷口，而且又多又深，需剃除背部貓毛才能醫治，小貓期間都沒有反抗，甚至只顧著吃。

原PO之後將小貓帶回家也決定收編，由於牠身上還有貓癬問題，起初與愛犬隔開照顧，小貓一開始很怕人，長出毛後便不再抗拒被人撫摸，治療不到1個月就恢復了，她也將貓咪蛻變過程記錄下來，影片累積6000萬觀看次數，不少人直呼「人善心美，這隻貓也太漂亮了吧！和原本模樣差很大」、「世界上真的有天使」。