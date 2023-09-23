大陸江蘇一名女飼主養了4隻貓，其中一隻名為「黑寶」的貓卻從窗戶偷溜出去，讓她焦急不已，每次出門找貓也都毫無下文。由於貓圈流傳一個都市傳說，可以拜託當地流浪貓幫忙傳話，請走失愛貓趕快回家，她在無計可施之下只好照做，沒想到餵養的流浪橘貓真的帶著她前往黑寶躲藏的地點，成功尋回愛貓，讓她欣喜若狂。

江蘇一名女飼主除了養貓，平時也有餵養流浪貓的習慣，某次家中飼養的黑寶走失，讓她心急如焚，沒想到餵養的流浪橘貓卻突然咬住她的手指，拽著她前往某個地方，一路上看見好幾隻黑貓，但都不是她的黑寶，雖然內心很失落，但對於橘貓幫忙尋貓的靈性之舉依舊感動萬分。

就在她打算放棄之際，橘貓最後帶她前往一片樹林，正當她感到納悶時，赫然發現樹叢裡竟藏了一隻黑貓，她隨即喊了一聲，沒想到對方也立刻給予回應，女子這才確認是走失了數日的黑寶，趕緊伸手安撫後拎著後頸帶回家。

為了感謝橘貓幫忙找到黑寶，女子為牠準備了豐盛的貓糧，還帶去獸醫院健檢並為牠尋找新飼主。好在橘貓很快就有人領養，如今在新家過著備受寵愛的生活，身體也胖了一圈，和流浪時瘦弱的模樣判若兩貓。