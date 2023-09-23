出現阿凡達魚！美國阿拉斯加州一名男子日前出海釣魚，捕獲一條肉呈現藍色的「長線六線魚（Rock greenling）」，神奇的是，下鍋烹煮時魚肉竟逐漸變白色，貼文一出引發討論，不少人表示「世界上居然有這種生物」。

據《紐約郵報》報導，阿拉斯加州荷馬一名經營度假屋的老闆切梅萊克（Joe Chmeleck）在臉書粉專「The Lodge at Otter Cove」發文提到，日前他出海釣魚捕獲一條「長線六線魚」，從照片可見，長線六線魚鱗片呈現橘色，剖開後肉竟是藍色。

切梅萊克提到，長線六線魚經過烹煮後，魚肉從藍色變成白色，口感吃起來像鱒魚。貼文曝光，不少網友驚呼「世界上真的有阿凡達魚」、「大自然真是不可思議」、「其實從牠嘴巴就能看到內部呈現藍色，只是沒想到遇熱後，魚肉竟然會變色」。

根據俄勒岡州魚類和野生動物部門的說法，長線六線魚帶有圖案斑駁的深色鱗片，例如棕色、紅色、橙色和綠色等，有助於與環境融為一體，雖然牠們為了偽裝而進化，但嘴及肉仍呈藍色或藍綠色，讓專家相當不解。此外海洋研究基金會「Oregon Sea Grant 」提到，長線六線魚體內會產生「膽綠素」，也就是一種綠色的膽汁，魚肉才會呈現藍色，不過是什麼原因使牠們產生膽綠素，目前還未找到答案。