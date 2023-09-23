大陸考古學家在陝西省神木縣發現新石器時代古城「石峁遺址」，擁有4000多年歷史，並於外城東門址的門牆縫隙中找到許多塊玉器，讓學者感到不可思議，經過研究發現，當時的人將「玉」視為神物，牆體插玉器有加固的效果。

根據大陸紀錄片《何以文明》介紹，考古學家發現「石峁（音同卯）遺址」的外城東門址的門牆縫隙插滿玉器，屬於非常獨特的現象，石峁人在城牆修建過程中，會將玉鉞、玉刀、玉鏟等玉器嵌入牆體或埋入牆根，這種建築方式被稱為「藏玉於牆」。

專家研究發現，石峁統治者信奉玉為神物，而在牆裡嵌玉能產生加固的力量，玉器也是抵禦外敵入侵的精神屏障，與其他地區視玉為祭祀通神禮器的思想不同，還有專家認為，這可能是一種「賄神」的巫術行為，展現出統治者希望城址安穩永固的強烈願望。

此外，石峁遺址內城中心的「皇城台」還發現手工藝作坊，而且規模非常大，出土大型人面石雕及大量骨針，專家從2018年挖掘到2020年，目前已發現1.7萬根骨針，做工都非常細緻，其中最細的僅0.5毫米，皇城台出現普通的日用品生產作坊，顯示該處在當時是大貴族、上層階級的居住區域，控制社會資源。