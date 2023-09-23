大自然有不少生物的獵食絕活讓人驚艷，過去就有民眾捕捉到非洲蒼鷺（Black heron）面對鏡頭後，害羞地張開翅膀將臉遮住，奇葩舉動讓人看了啼笑皆非。不過鳥類學家打臉表示，非洲蒼鷺是打獵高手，之所以將臉遮住，並非是害羞不給拍，而是正在捕食。

根據網路上瘋傳的影片顯示，一隻非洲蒼鷺站在淺水灘中，看見鏡頭竟害羞地張開雙翅擋住臉部，遮遮掩掩的模樣讓網友們看了啼笑皆非，紛紛留言直呼「原來鳥類也會害羞」、「小鳥也懂肖像權」；不過也有熟知水鳥習性的內行網友解答，非洲蒼鷺其實是在打獵。

事實上，很多動物有偽裝的技能，在躲避天敵、狩獵時會發揮特長，像是非洲蒼鷺就是偽裝界的佼佼者。研究鳥類行為將近50年的美國學者比爾（Bill Shields）表示，非洲蒼鷺獨特的「樹冠捕魚法」（canopy feeding）可以讓鳥類更好地觀察獵物，牠們會站在淺水區域，張開翅膀圍成一圈，乍看之下猶如一把奇特雨傘。

非洲蒼鷺利用小魚喜歡躲在陰暗處休息、躲避天敵的特性，將頭縮在「保護傘」內，等待小型魚蝦自動送上門後，再趁機用尖銳的嘴喙釣起獵物，就能迅速飽餐一頓，是一種特別有效的狩獵方式。