澳洲一名電視台記者德賴斯代爾（Kirsten Drysdale）近日迎來第三胎，由於州政府規定命名不能帶有髒話、性行為、不雅文字等，她為了測試公務員，便將兒子取名為「甲基安非他命」，沒想到並未遭到拒絕，甚至順利登記成功，讓她感到相當驚訝。

根據《衛報》報導，澳洲廣播公司（ABC）記者德賴斯代爾近日生下第三胎，幫孩子命名時查閱州政府網站命名規則，得知名字若具冒犯性且不符合公共利益，例如髒話、性行為、不雅文字等，註冊單位就不會批准，另外女王、首相的頭銜也不能使用。

德賴斯代爾想實驗公務員是否會發現，因此將孩子命名為「甲基安非他命規則（Methamphetamine Rules）」，起初想取為「笑氣（Nangs Rule）」，但此為澳洲俚語，有些人可能並不清楚，她說「我們選擇甲基安非他命，就是因為它很明顯，一看到知道有問題」。

未料政府部門竟批准德賴斯代爾的命名申請，讓她相當吃驚，數周後收到寫有名字的出生證明。而這起實驗隨後引發關注，相關單位坦承疏失，會讓德賴斯代爾的兒子重新更改成「正常」的名字，當地出生、死亡和婚姻部門的發言人發聲明表示，登記處將檢討並加強核准程序，確保未來不會再發生類似事情。

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