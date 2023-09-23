台灣面積雖然不大，卻因獨特的地理位置與氣候，造就了世界少有的多樣化生態系，民眾親近大自然時，偶爾能看到稀有物種出沒。近日有網友騎車行經中橫公路時，意外巧遇超親人萌獸，事後更將照片PO網，好奇牠的真實身分。對此有眼尖的內行人指出，這是珍貴稀有的保育類野生動物，又被稱為「山羌殺手」的黃喉貂。

原PO近日在PTT發文透露，騎車行經中橫公路時，險些撞到一隻外型軟萌的野生動物，而且牠似乎相當親人，不斷朝著原PO方向前進，令原PO相當好奇牠的真實身分，「有人知道這隻是啥動物嗎？」

畫面中可見，該隻野生動物身上擁有金黃色、暗褐色、黑色甚至是白色的皮毛，毛色變化豐富，就有眼尖網友指出，這是珍貴稀有的保育類野生動物「黃喉貂」，雖然外表軟萌卻擁有強悍的戰鬥力，紛紛留言直呼「黃喉貂，又名羌仔虎」、「肛門愛好者」、「山羌殺手，會掏山羌的肛門」、「黃喉貂很強，集體可以獵山羌」。

近年來民眾經常在山區目擊黃喉貂現蹤，甚至上前乞食，對此，玉山國家公園管理處呼籲「愛牠就請不要餵牠」，除了危害動物健康、衝擊野生動物原始求生的本能，若不慎被抓傷更有疾病傳播的風險。