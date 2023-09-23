美國佛羅里達州清水市一名男子出門時，發現附近河川出現一條14英尺（約4.3公尺）巨鱷，牠的嘴裡還咬著一具人類屍體，男子瞬間被嚇傻，趕緊報警求助，巨鱷經壓制後死亡，目前正在調查屍體的身分，現場畫面曝光引發討論。

BREAKING: Body spotted next to a massive alligator in Pinellas County, Florida; investigation underway



pic.twitter.com/J3qmlFYz1Q — Insider Paper (@TheInsiderPaper) September 22, 2023

根據《紐約郵報》報導，佛羅里達州清水市（Clearwater）一社區拉戈（Largo）的住戶布拉德（JaMarcus Bullard）外出準備去面試，豈料走到一半發現，附近河流出現一條長14英尺（4.3公尺）的巨鱷，嘴巴還咬著一具人類屍體。

布拉德提到，當時他發現鱷魚嘴裡咬著不明物體，看起來非常白，仔細看竟是人類的身體，隨後拿出手機錄影並報警，警消人員火速到場，合力將鱷魚從水中拉出，附近一名鄰居狄恩（Jennifer Dean）透露，「當時我們聽到一聲槍響，我猜警察殺了鱷魚」，不過事後警方未透露他們是否開槍。

Pinellas deputies and FWC shot and killed a 13 foot gator that was seen in a canal with a human body in it’s mouth. Resident Yasmine Bullard caught the moment on video when that large gator was pulled out. Warning: graphic language. @BN9 pic.twitter.com/P5hbZp2LpD — Josh Rojas (@JoshRojasBN9) September 22, 2023

從現場曝光的畫面可見，鱷魚被拖上岸後，渾身是血倒臥在人行道上，身旁還有一具人類屍體。目前尚不清楚死者是死於鱷魚攻擊，還是死後才被鱷魚咬住屍體，當局正在調查並確認死者的身分，但並未透露更多訊息，只表示是一名成年人。