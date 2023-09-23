古代封建社會，皇帝身邊少不了逢迎拍馬的諂媚之士，包括秦朝權臣趙高、北宋宰相蔡京、清朝巨貪和珅等，都是歷史上鼎鼎有名的貪官，但卻受到皇帝寵愛。對此，大陸歷史學者指出，這些皇帝並不笨，也絕非是非不分，之所以寵愛奸臣，背後深藏暗黑心計。

大陸歷史學者紀連海指出，以清朝第一貪官和珅為例，他經常拍皇帝馬屁，還蒐羅不少珍稀寶貝給乾隆，乾隆對於和珅的貪腐早已心知肚明，之所以睜一隻眼閉一隻眼，說穿了和珅的錢就是國家的錢，屆時只要扣個罪名，和珅全數身家自然都是皇帝的囊中之物，而這就是乾隆背後的「帝王計」。

其他像是秦檜、嚴嵩等奸臣，如果沒有皇帝的默許，自然不敢造次，皇帝之所以重用他們，其實也是一種手段，畢竟有些壞事不方便皇帝親自動手，否則恐會嚴重影響聲譽，此時皇帝就會將任務指派給奸臣，將其作為自己手中的棋子，就算最後出了問題，也能輕鬆無負擔地把他們推出去背黑鍋。

此外，這些奸臣為了能讓仕途順利，會想方設法拍皇帝馬屁，就算皇帝明知對方是貪官或是奸臣，在對方不斷見縫插針、無所不用其極的諂媚之下，心情也難免被捧得飄飄然，相較於忠臣的忠言逆耳，皇帝也不是不能理解，實在是因為太不中聽了，所以自古以來做忠臣難，做昏君的忠臣更難。