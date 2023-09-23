大陸考古學家在湖南湘西發現「里耶古城遺址」，出土約3.7萬片的秦簡，內容涉及當時的政治、經濟、軍事、文化等領域，被學界認為是繼秦始皇兵馬俑後，秦代考古的重大發現之一，此外還發現有些竹簡記錄居民的身分與長相，宛如現今的身分證。

根據大陸節目《如果國寶會說話》介紹，2002年考古學家在湖南湘西「里耶古城遺址」一座古井發現3.7萬多片秦簡，主要內容是秦朝洞庭郡遷陵縣的檔案，雖然有些秦簡被火燒、水泡，導致字跡不太明顯，不過透過多光譜的採集，得以一一浮現出來。

有的秦簡寫著「南陽戶人荊不更鄭不寶，妻曰有，子小上造虒（音同斯）。」指一戶人家的戶主鄭不寶，享有爵位不更，他的妻子名叫有，兩人育有一個未成年兒子造虒，當年生活於南陽里，詳細記載居民的人數與姓名，就像現在的戶口名簿。

另外還有像身分證的秦簡，不只記錄居民的名字，甚至還有長相，「故邯鄲韓審里，大男子吳騷，為人黃皙色，隋面，長七尺三寸。」指一名來自原邯鄲韓審里的男子「吳騷」，皮膚偏黃，臉型為橢圓，身高約170公分，該秦簡能避免吳騷遭有心人士冒名頂替，官員檢查人口流動時也有資料做依據。

秦始皇統一六國後推行郡縣制，全國共有40多個郡，地處洞庭郡的遷陵縣雖然小，地方官員也很平凡，但每天仍兢兢業業的完成官府文書，也就是如今出土的里耶秦簡，內容多為秦朝統一後的事情，記載時間約公元前221年到公元前209年。