印度博爾普爾（Bolpur）火車站日前聘用了一名特別的工讀生，有隻葉猴趁著眾人不注意，偷偷闖進辦公室「上班」，只見牠一邊翻著文件，一邊看著電腦打字，工作起來有模有樣，最後還拿了一包零食當薪水後才肯離開，讓不少人看了啼笑皆非。

綜合印媒報導，這起事件發生在博爾普爾的火車站，當時民眾正好要去售票口購票，沒想到卻意外發現裡頭空無一人，只有一隻猴子坐在椅子扶手處，若有所思地翻閱文件，還不時敲擊電腦鍵盤，認真工作的模樣跌破眾人眼鏡。

不過當地官員卻對這樣的情況見怪不怪，任由猴子裝忙，一旁的民眾則是興致高昂的拿手機拍下猴子的一舉一動。最後猴子在辦公室待了30分鐘就自行離開，臨走前還不忘拿走休息室內的零食犒賞自己，逗趣行徑被拍下後，隨即被許多網友轉發。

事實上，猴子在印度教中是神聖的存在，印度各地都能見到供奉猴神哈努曼（Hanuman）的寺廟，當地人對於猴子相當寬容，並且給予一定程度的尊重。不過也因為如此，造成猴群繁殖過多，甚至演變成人猴爭地或是猴子為了爭食而傷人的事件。