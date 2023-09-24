鱷魚是最凶猛的水中生物之一，然而在印度卻發現牠們的反常行為。當時一隻流浪狗被狗群追趕，情急之下跳進河水中，豈料又遭3隻鱷魚包圍，出乎意料的是，這些鱷魚並沒有攻擊流浪狗，反而用鼻子推牠，幫助牠安全上岸、躲避狗群，神奇的行為引發科學家好奇。

Incredible moment crocodiles HELP stray dog in their river https://t.co/Pti5b2DHPG pic.twitter.com/LlemuRi8DX — Daily Mail Online (@MailOnline) September 22, 2023

根據《每日郵報》報導，印度西部馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）一處河岸，一隻流浪狗遭到流浪狗群圍攻，牠情急之下跳進河水中，未料下秒又被3隻鱷魚包圍，正當眾人都覺得流浪狗命在旦夕之時，其中2隻鱷魚竟做出反常舉動，不但沒有張大口把流浪狗吃下肚，還用鼻尖頂了頂牠，幫助牠回到岸上，引導牠逃離剛剛追在身後的狗群。

科學家們在期刊《Journal of Threatened Taxa》上發表研究報告，內容指出鱷魚用鼻子觸碰流浪狗，試圖推動牠安全上岸並逃離危險，「這隻流浪狗完全在鱷魚的攻擊範圍之內，牠們可以很輕易地吃掉狗，卻沒有任何一隻發動攻擊，而是選擇將牠推向岸邊，這代表鱷魚當時並不飢餓。」

科學家們雖然不清楚鱷魚不吃狗的原因，但他們指出，擁有「掠食者」稱號的沼澤鱷（Marsh Crocodiles）並非總具有攻擊性，在這次事件中反而體現了牠們的「情商」，「情緒同理心（Emotional Empathy）」意味著一種物種對另一物種產生同情，從一隻流浪狗被鱷魚群「拯救」的案例來看，「牠們似乎更多是出於同情心，而非利他行為。」