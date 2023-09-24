大陸日前才傳出有女大生在軍訓課熱舞時，不慎春光外洩，胸前「長輩」多次彈出，引起微博等社群平台瘋傳，不料風波還未平息，同樣的事件又再次上演，另一所學校的女學生在迎新舞台上跳舞露奶，全程無遮擋，直到完成表演後才淡定穿好衣服。

繼女大生軍訓課露奶事件後，據傳這次是一間中等職業技術學校的迎新活動成為輿論焦點，根據網路上瘋傳的影片顯示，當時一群女學生在舞台上熱舞，沒想到跳到一半，一名女學生身上的平口衣原本就只夠遮住胸部，卻在大幅度的舞蹈動作中滑落，導致她右乳直接走光，但不確定女學生是否知情，仍繼續與同伴們跳完全程。

由於兩起事件發生的時間點太過接近，讓不少大陸網友認為女學生們是想靠著露奶登上微博熱搜，紛紛留言直呼「認真到自己都沒發現？」、「好敬業，做完收場動作才穿衣服」、「為了出名不擇手段」、「這種風氣真是要不得」。

至於之前軍訓課熱舞露奶的女大生，網路上瘋傳是濰坊科技學院的學生，不過該校隨即發文澄清，「影片中人員所穿軍訓服非我校軍訓服，影片人物也非本校人員，影片拍攝地點亦非本校，學校從未組織過此類活動，影片內容與我校毫無關係」，並稱已向公安機關報案。