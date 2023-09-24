日前一架航班從英國倫敦飛往法國尼斯，當飛機降落時，有乘客發現身旁坐著的73歲婦女一動不動，似乎陷入熟睡之中，於是好心搖晃她的身體、試圖將她叫醒，發現婦女仍沒有反應才驚覺不對勁，急忙叫來機組人員，急救後仍不治身亡，救護人員推測，她可能是在飛行過程中心臟病發作而導致死亡。

綜合外媒報導，這起事件發生在英國航空（British Airways）一架從英國倫敦飛往法國東南部尼斯（Nice）的航班上，當飛機降落、所有乘客站起來拿取隨身行李時，一名73歲婦女卻始終閉眼坐在座位上，沒有任何動靜，原本周遭的乘客以為她只是睡太熟，試圖搖晃她的身體，想要叫醒她卻依舊沒反應，這時才驚覺不對勁，急忙叫來機組人員。

機組人員迅速通報緊急服務部門，救護人員抵達後對婦女進行心肺復甦術，不過她仍在當地晚間10點被宣告死亡。救護人員推測，這名婦女可能是在飛行途中心臟病發作導致死亡，目前尚不清楚該名乘客的身分，也無法得知她是否獨自旅遊，英國航空則回應，他們無法提供進一步的細節，「在這個困難的時刻，我們的心與家屬同在。」

《Insider》報導指出，飛行途中死亡的案例雖然罕見，但並非特例，根據英國民航局的統計資料，乘坐英國航空公司航班的乘客，平均每2.87億人中就有1人死亡；至於如何處置在機上過世的乘客，過去有空服人員受訪提到，該名死者會先被固定在座位上，並以毯子蓋住，直到航班降落。