烏克蘭一名男子在無預警的情況下突然被一隻老鼠纏上，仔細一看才驚覺老鼠把男子的腳當成避風港，躲避貓咪的追擊，他最終出於同情選擇幫老鼠一把，透過不斷掩護，讓老鼠得以逃過死劫。影片曝光後隨即掀起網友熱議，紛紛留言直呼「老鼠求生欲滿檔！」

烏克蘭女子瑪雅娜（Maryana Kravets）近日在抖音（TikTok）分享一段奇遇記，內容提到當時正和朋友安東尼（Antony）在路邊散步，碰巧看見一隻老鼠為了躲避虎斑貓的追擊，將安東尼的褲管當作避風港，迅速趴在他的腳上。

影片中可見，嚇得不輕的小老鼠蜷縮在安東尼的內側褲管上，一動也不敢動，而虎斑貓則蹲在安東尼腳邊不斷嗅聞。由於老鼠躲藏的位置正好是貓咪的視線死角，安東尼為了保護老鼠，不斷轉動腳踝，將老鼠保持在內側，不讓貓咪瞧見。

最終貓咪宣告放棄，悻悻然地離開，安東尼隨後也將老鼠帶到附近草叢放生。安東尼表示，雖然幫老鼠逃過一劫，但也不能虧待貓咪，所以當天也給虎斑貓一些零食作為補償。

影片曝光後隨即掀起網友熱議，紛紛留言直呼「湯姆貓與傑利鼠的故事是真的」、「小老鼠嚇得不輕的模樣讓人心疼」、「老鼠求生欲滿檔」、「避風港做得很稱職」、「這真是最好的結局了」。