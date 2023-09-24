不同時代的建築、城邑皆具有不同的特徵，大陸考古學家研究發現，古代城邑的整體架構，有一種從圓形到方形的轉變過程，背後的原因除了建築技術的發展與限制、地理環境影響以外，還隱藏著古人對於「中正」的思想理念。

大陸考古學者許宏表示，古代城邑最早可追溯到距今9000年前的環壕聚落，可以發現初始的城邑絕大部分都是圓形、橢圓形或不規則形的，其中圓形很可能是古人為了仿製大自然，像樹木、水的環繞皆為圓形，但方形很難在大自然看到，這種方正規矩的感覺，其實是融入了人為的理念思考以及一些行為規範。

許宏提到，在他長達20多年的研究發現，古代城邑從南方到北方最初都是以圓形為主，但到了距今4000多年前的龍山時代，在中原地區最早出現了「方形城邑」。關於方形城邑出現的原因，由於夯土版築技術最早是在黃河流域開始出現的，將土夾在兩塊木板之間製成一面牆，技術的限制導致城牆必須是直線的，如果要轉彎，也必須是直角的彎折。

除此之外，方形城邑的出現也和地理環境有關，像不規則的城邑往往建於南方水鄉和廣袤（音同冒）的西北地區，因為它必須沿著地形走勢來築城，但是中原屬於平原地區，地形較為開闊，有便於按照人為的設想建造城邑。

不過許宏指出，除了上述兩種原因外，方形城邑背後其實還隱藏了古人對於「中正」的追求，比如「北京中軸線」、「建中立極」、「擇中立宮」，甚至於後來的「中庸之道」等，都體現出當時人們的思想與意識形態。