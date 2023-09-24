在英國已有150多年未見的稀有鳥類「埃及禿鷹」（Egyptian vulture），被人們發現在西南部的夕利群島（Isles of Scilly）驚喜現身，有幸目睹奇景的英國鳥類專家瓦格斯塔夫（Will Wagstaff）頓時熱血沸騰，興奮直呼「一隻鳥就能讓我滿足一整天」。

綜合外媒報導，瓦格斯塔夫當時帶領著賞鳥團，在夕利群島中第二大島嶼的特雷斯科島（Tresco）進行導覽，在此之前，他只看到1隻白鶺鴒（音同吉玲）和4隻蒼鷺，沒想到卻意外在松樹上看見許久未曾現蹤於英國的罕見鳥類「埃及禿鷹」。

由於埃及禿鷹是瀕危的物種，全球野外數量僅有1.2萬隻，即使在南歐、非洲和亞洲的原生繁殖區也很難找到牠們的蹤跡，更何況是出現在英國的機率肯定少之又少。而這也是自1868年以來，英國首次發現埃及禿鷹的身影。

瓦格斯塔夫指出，埃及禿鷹在樹梢上停留1.5小時後起飛，接著又出現在聖瑪莉斯島（St. Mary's）上空，當天下午，附近海鷗都顯得格外焦躁不安，但不確定是否是因為埃及禿鷹所造成。

報導指出，埃及禿鷹在英國現蹤的記錄分別為1825年及1868年，但都不幸遭到射殺，而瓦格斯塔夫這次的發現隨即引起當地賞鳥界極大的興趣，其他賞鳥客親眼目睹後也直呼幸運。

古埃及人相信天地萬物皆有靈性，懂得與大自然和諧共處，並且將動植物神格化，其中知名的奈赫貝特（Nekhbet）女神就是動物崇拜下的典型代表，常被描繪成展開雙翼的禿鷹形象。