美國一間野生動物園分享剛出生12小時長頸鹿寶寶的「度估」畫面，只見牠跪坐在地上，瞇著眼睛、搖頭晃腦，好幾次脖子都向後彎折，牠也幾度因為即將倒下的頭驚醒，逗趣可愛的模樣引發網友熱議。

綜合外媒報導，美國堪薩斯州的坦噶尼喀野生動物園（Tanganyika Wildlife Park）在TikTok分享的一段影片近日引起網友熱議，從畫面中可以看到，一隻才出生12個小時的長頸鹿寶寶正跪坐在地上打瞌睡，然而因為脖子實在太長了，導致牠的頭部朝四周搖晃，甚至還向後彎折。

過程中長頸鹿寶寶數度因為即將倒下的頭驚醒，卻又抵擋不住強烈的睡意，維持正常的姿勢不到幾秒，又開始「度估」左右搖擺。網友們看到影片後都忍不住笑了出來，紛紛留言，「牠需要一個巨大的飛機頸枕」、「這隻長頸鹿寶寶就像是在教堂做禮拜的我老爸」、「我在學校裡努力假裝很認真聽課的樣子」、「牠的脖子也太靈活了吧」、「老兄別擔心，我活了44萬6760個小時了，還是不知道午睡時手臂該怎麼擺」。

根據臺北市立動物園介紹，長頸鹿熟睡時呈坐臥的姿勢，並且會將脖子蜷曲在軀幹上；由於長頸鹿是陸地上身高最高的動物，從坐下到站起來需要花費太多時間，如果生活在野外會十分不便，所以牠們的睡眠時間是所有哺乳類動物中最少的，同時睡著後也要時刻保持警覺，因此入睡時間通常只有幾分鐘，且斷斷續續的。