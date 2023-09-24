韓國一名網友日前到超商買麵包果腹，未料拆開包裝袋卻感覺不太對勁，靠近底部烘焙紙的地方有一個隱隱發光的不明物體，他仔細一看才發現那竟是一隻活生生的金龜子，且發現當下牠還在不斷蠕動、快樂地享用麵包大餐。

"편의점 빵 뜯자 살아있는 풍뎅이 '꿈틀'…업체서 상품권 제시"[영상] #뉴스1



-"저렇게 큰게 어떻게 들어가냐"vs"위생관리에 큰 문제 있어"

-제조업체 관계자 "180도 고온 제조, 풍뎅이 들어갈 수 없어"https://t.co/sK7IvfYkPr pic.twitter.com/LE94MNuQw3 — 뉴스1 (@News1Kr) September 20, 2023

根據韓媒報導，一名網友在9月13日前往超商購買麵包，沒想到剛拆封就看見讓他反胃的一幕，「我買了麵包想代替正餐，結果有一隻金龜子把我的麵包吃了。」從他上傳的照片和影片可以看到，有一隻體型巨大的深色金龜子躲藏在麵包的內餡處不斷蠕動。

該網友指出，他拆開麵包的當下，超商店長也在場，他撕下烘焙紙後，看見一個隱隱發光的不明物體，仔細觀察才發現居然是蟲，於是立刻拍下照片和影片，接著和超商要了一個塑膠袋，把麵包裝進裡面封好，並通知麵包製造商，製造商表示會盡快派人回收有問題的商品，同時提供他4萬韓元（約新台幣963元）的電子禮券。

目前該網友也已經將這件事通報給韓國疾病管理署，並上交相關證據。網友看到照片和影片後都不敢置信，好奇這隻金龜子到底是如何進入麵包包裝內，麵包製造商負責人回應，麵包是在230到250度高溫下烘烤22分鐘，因此昆蟲在製作過程中很難存活，實際收到商品和包裝袋後，發現外部有一處破口，認為金龜子可能是由此進入。