大陸考古團隊在江蘇省興化市發現一座距今7000多年前的新石器遺址，占地面積超過8萬平方公尺，且從中出土大量遺存，包含鹿、豬、魚、蜆殼、牡蠣等動物，還有大量骨器、木器等，其中最特別的遺存為「鑽木取火器」，上面還能看見鑽孔和被火灼燒過的痕跡。

根據《極目新聞》報導，2021年江蘇興化開挖一處魚塘時，發現水面下藏有古代遺址，南京博物院考古所派人前往考察，確認這是一座新石器時代遺址「草堰港遺址」，距今約7000年左右，遺址總面積超過8萬平方公尺。江蘇省文物考古研究院副研究館員甘恢元透露，遺址位於水塘之下，上面有1.5至2公尺的淤土，因為長期處於溼地保水狀態，所以有機質遺存十分豐富。

在動物遺存中，主要有鹿、豬、牛、狗及各類鳥禽，淡水類包括魚類、龜鱉及麗蚌、扭蚌、螺等，遺址周邊還有大量蜆殼、少量牡蠣堆積，由於蜆主要分布在鹹淡水交匯處，牡蠣則生長在海水裡，因此可以推測出，該遺址雖然如今離海100多公里遠，但在新石器時代離海邊並不遠。

除此之外，遺址中還有部分種植物遺存，以及儲存糧食的蘆葦席、大量建築材料，甘恢元提到，該遺址還有大量的骨器、木器遺存，這在同時期的新石器遺址中並不多見，其中最特別的木器遺存是「鑽木取火器」，上面還能看到鑽孔以及被火灼燒過的痕跡。

甘恢元指出，當時的人們主要以「鑽火板」和「鑽火棒」配套製作火種，「一般鑽火板的木質較軟，鑽火棒的木質較硬，鑽火板上有凹槽，鑽火棒在凹槽中來回旋轉，摩擦產生火星，再點燃下方的枯草，以此取火。」這也是目前看到最早的「鑽木取火器」。