近日一張照片在網路掀起熱議，畫面中一隻綿羊疑似在穿過小河道的過程不幸溺斃，最終被河水冰凍定格，然而牠的屍體並未完全沉於水下，有一部分背部露出，未料竟成為鳥類的「大餐」，最終被啃食得只剩下白骨，與冰面下保存完整的屍體形成強烈對比。

丹麥一名攝影師在南丹麥大區琴訥（Tønder）的自然保護區「Tøndermarsken」拍攝到一張驚人照片，原本一隻綿羊打算穿過草原上的一個小河道，卻不幸溺死，河水結凍後牠的屍體也就此定格，不過神奇的是，綿羊的背部露出水面並腐爛，因此吸引鳥類前來啄食，最終被吃得只剩下白骨，而藏於水面底下的屍體則保存完整，兩者產生明顯對比。

事實上，這張照片是攝影師於2012年參與《國家地理》攝影比賽的作品，最終獲得榮譽獎，近日照片又被網友翻出，再度引發熱烈討論，不少人看到照片後都紛紛感嘆，「可憐的羊，這也太可怕了」、「這個藝術作品怎麼看起來這麼悲傷」、「這張照片確實很讓人難過，但也很酷」、「無情的大自然」、「這種死法也太怪誕淒美了吧」、「這是我最喜歡的照片之一」。

過去也有不少動物被「定格」在結冰河水或湖水的例子，德國一隻狐狸疑似失足落水，最後在湖水中被冰凍成為「冰雕」，當地居民發現後，鋸開四周冰層，將這尊「狐狸冰雕」展示在飯店外面，希望能提醒民眾注意安全。