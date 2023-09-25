狗狗活潑愛玩的形象深植人心，不過大陸山東一隻邊境牧羊犬被路人熱情搭訕時，不知所措且拒絕眼神對視的尷尬模樣，讓不少網友笑稱簡直是狗狗版的社交恐懼發作，讓人又心疼又好笑。

大陸微博近日瘋傳一段影片，畫面中可見，兩名女子在路上停等紅燈時，看見隔壁一輛貨車上載了一隻邊境牧羊犬，忍不住激動喊著「小狗～小狗～」，邊牧聽到呼喊聲後下意識抬頭，不料和女子對到眼後立刻露出尷尬的眼神，接著轉頭看向別處，當作什麼事情都沒發生。

邊牧迴避女子向牠搭話的反應，讓不少網友直呼有趣，紛紛留言回應「眼神透露出大大的驚恐」、「狗狗緊張到瞳孔震驚了」、「要多尷尬就有多尷尬」、「瞪著眼睛，一副社恐的樣子」、「汪：受不了沒有邊界感的人類」。

社交恐懼症又稱為社交焦慮症，對於跟他人接觸或社交行為感到恐懼，而且不論是外向或內向者，都可能會有社交恐懼症，並伴隨心跳加速或發抖、想吐、冒冷汗等各種身體狀況。