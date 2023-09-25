大陸黑龍江近日發生一起馬戲團表演意外，當時飼養員將一公一母的獅子放進表演籠內，並拿長棍戳了一下公獅，未料竟因此激怒牠，公獅憤而追趕、撲咬飼養員，驚悚的一幕讓觀眾都嚇壞了，紛紛逃離現場，所幸最終飼養員順利脫困，只有手臂因為被爪子抓傷，留下一道2公分的傷口。

根據《澎湃新聞》報導，這起事件發生在9月22日，黑龍江省牡丹江市東寧市綏陽鎮一間馬戲團當時正在進行表演，從影片中可以看到，一隻公獅和母獅在籠子裡，飼養員進入籠子後，用長棍戳了一下獅子，未料公獅竟被激怒，開始追趕、撲咬飼養員。

拍攝影片的劉同學指出，飼養員被咬後瞬間跌倒，所幸最終順利脫困，不過還是不可避免地受傷了，觀眾也全都被這恐怖的場面嚇跑；另一名現場觀眾則表示，「2隻獅子被放出來時，先出來的是一隻公獅，之後牠一直圍著母獅轉，2隻獅子待在一起，飼養員進去打斷了牠們，然後公獅就開始咬飼養員，當時籠子都歪了，觀眾也全都嚇跑了。」

綏陽鎮鎮長回應，飼養員並未被公獅咬到，但手臂仍被爪子抓破，傷口長達2公分，在意外發生後表演就立即停止，沒有觀眾因此受傷，當地政府也要求馬戲團給觀眾退票，目前馬戲團已經拆除表演場地，並離開綏陽鎮。