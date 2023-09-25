Woman nearly killed when massive block of ice fell from plane and tore a MASSIVE hole in her roof https://t.co/kGUd8wlcwV pic.twitter.com/ixFcpTyDqz — Daily Mail Online (@MailOnline) September 24, 2023

英國一名屋主近日在家裡突然聽到一聲巨響，抬頭一看竟然是屋頂被從天而降的巨大冰塊砸破一個大洞，室內滿是碎冰，嚇得她緊急通報消防單位。後續得知，這塊巨冰很可能來自一台準備降落的客機，從數千英尺高空墜落，雖然沒有造成人員傷亡，但屋頂維修費用高達1.2萬英鎊（約新台幣47.2萬元）。

綜合外媒報導，這起事件發生在牛津郡班伯里，45歲屋主卡拉（Carla George）當時正在屋內講電話，閣樓突然傳來一陣巨響，原以為是箱子翻倒，沒想到上樓查看竟發現屋頂破了一個大洞，且地上滿是碎冰，讓她十分錯愕，「這就像電影場景一樣，我還以為發生了爆炸」。

卡拉隨即通報消防單位，並被告知砸穿屋頂的巨冰，很可能是來自一架準備降落在希斯洛機場（Heathrow Airport）的客機，但她表示當時包括鄰居，都沒有聽到任何飛機飛過的聲音。至於砸穿的屋頂只能先用防水布遮蓋，且碎冰多到花了一整天時間才融化，預估維修費用高達1.2萬英鎊（約新台幣47.2萬元），但慶幸的是巨冰並未擊中其他房間，也沒有人員受傷。

英國民航局（CAA）表示，每年250萬航班中，約有25起「落冰」事件，86歲的退休機長約翰（John Hutchinson）坦言，卡拉並不是第一位受害者，這些落冰很可能是飛機起飛時，起落架艙裡有水，接著在高空凍結成冰，「當飛機在3千或4千英尺高度準備著陸時，起落架會被放下，冰也跟著掉落」。